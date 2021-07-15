Более 12,6 тыс. доз вакцины поступило в Ульяновскую область

Накануне в области были практически полностью исчерпаны запасы прививок от COVID-19 и массовую вакцинацию приостановили.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Новая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Ульяновскую область, в течение дня препарат распределят по всем пунктам вакцинации. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Минздрава региона.

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"В регион поступила новая партия вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") от коронавируса в количестве 12,6 тыс. доз. Сегодня она будет распределена по всем пунктам вакцинации", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве уточнили ТАСС, что накануне нехватка прививок наблюдалась в большинстве городских пунктов в Ульяновске, где продолжали вести иммунизацию только вторым компонентом. "В ряде районов также поставленная вакцина по первому компоненту уже израсходована . Но, например в Базарносызганском районе у нас запас [составлял] более 400 доз вакцин", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального Минздрава, в области первым компонентом вакцинировались более 229 тыс. человек, второй компонент поставили более 162 тыс. человек.