Непривитые студенты и педагоги Пермского университета перейдут на дистанционку

ПЕРМЬ, 15 июля. /ТАСС/. Обучение в дистанционном формате организуют для студентов и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал ТАСС ректор университета Дмитрий Красильников.
"Не прошедшие вакцинацию сотрудники университета, или не имеющие медицинского отвода, или не переболевшие не будут допускаться в корпуса университета - им будет предложена работа в дистанционном режиме. Для студентов, проживающих в общежитиях, мы вводим обязательное требование - вакцинирование", - рассказал Красильников, уточнив, что заселиться смогут и переболевшие коронавирусом или имеющие медотвод.
Озвученные ограничения примут к 25 августа. По словам главы вуза, свыше 30% сотрудников прошли вакцинацию.
Обучение в дистанционном формате организуют и для иностранных студентов, которых в университете обучается около 500 человек. Большинство из них обучается в удаленном режиме, так как находятся за пределами России, но при этом около 100 студентов в настоящее время проживают на территории вуза. Для них формат обучения выберут к началу учебного года в зависимости от требований Роспотребнадзора.
По данным регионального Минздрава, на утро 15 июля в Пермском крае выявили 65,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении находятся 2,3 тыс. человек, дома на карантине - 8,4 тыс. человек.