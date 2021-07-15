Непривитые студенты и педагоги Пермского университета перейдут на дистанционку

ПЕРМЬ, 15 июля. /ТАСС/. Обучение в дистанционном формате организуют для студентов и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал ТАСС ректор университета Дмитрий Красильников.

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"Не прошедшие вакцинацию сотрудники университета, или не имеющие медицинского отвода, или не переболевшие не будут допускаться в корпуса университета - им будет предложена работа в дистанционном режиме. Для студентов, проживающих в общежитиях, мы вводим обязательное требование - вакцинирование", - рассказал Красильников, уточнив, что заселиться смогут и переболевшие коронавирусом или имеющие медотвод.

Озвученные ограничения примут к 25 августа. По словам главы вуза, свыше 30% сотрудников прошли вакцинацию.

Обучение в дистанционном формате организуют и для иностранных студентов, которых в университете обучается около 500 человек. Большинство из них обучается в удаленном режиме, так как находятся за пределами России, но при этом около 100 студентов в настоящее время проживают на территории вуза. Для них формат обучения выберут к началу учебного года в зависимости от требований Роспотребнадзора.

По данным регионального Минздрава, на утро 15 июля в Пермском крае выявили 65,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. На лечении находятся 2,3 тыс. человек, дома на карантине - 8,4 тыс. человек.