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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Саратовской области превысило 69 тыс.

Рост числа заболевших фиксируется ежедневно

САРАТОВ, 15 июля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области превысило 69 тыс., за сутки выявили 227 заразившихся, сообщает правительство региона в четверг.

"В Саратовской области зарегистрировано 227 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 69 181 человек", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что выздоровели с начала пандемии 64 894 человека, за сутки - 177 человек.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце июня, рост продолжается ежедневно. В связи с этим в области вводятся новые койки в ковидных госпиталях - всего добавлено 600 мест, вводятся новые ограничения.

В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, транспорте, работодателям рекомендовали в приоритетном порядке переводить работников старше 65 лет на дистанционную форму работы, с ограничениями работают заведения общественного питания, детские лагеря. Вакцинировавшимся предоставляется дополнительный выходной.

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РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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