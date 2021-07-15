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Турчак предложил организовать отдых детей из зон ЧС и детей медиков в лагерях Кубани

Первый вице-спикер Совета Федерации напомнил, что в настоящее время "идет ограничение по загрузке лагерей"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил организовать отдых детей из зон ЧС и детей медиков, работающих в "красных зонах", в оздоровительных лагерях Кубани, Крыма и Приморского края.

"Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения", - сказал он в четверг на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Турчак напомнил, что в настоящее время "идет ограничение по загрузке лагерей". "Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС", - предположил он.

В этих целях, полагает секретарь генсовета партии, нужно "провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства". "По линии "Единой России" и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь", - цитирует его заявление пресс-служба единороссов.

По оценке Турчака, на данный момент такой подход позволит отправить на отдых 11 тыс. детей.

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Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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