На Ямале продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 30 сентября

ТАСС, 15 июля. Режим повышенной готовности, введенный в Ямало-Ненецком автономном округе в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса, продлен до 30 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг.

"На Ямале режим повышенной готовности продлен до 30 сентября. Сохраняются рекомендованная самоизоляция для граждан из групп риска и лиц старше 65 лет, ограничения на посещение общественных мест и проведение массовых мероприятий. Предприятия общепита могут работать с 6:00 (04:00 мск) до 23:00 (21:00 мск)", - говорится в сообщении.

Также сохраняется ограничение на въезд в округ: граждане должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 3 дня до прибытия, сертификат вакцинированного или QR-код. Исключение составляют северяне с пропиской в округе и несовершеннолетние.

Кроме того, жители Ямала, покидающие округ более чем на 5 дней, при выходе на работу должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Исключение - привитые сотрудники и те, кто имеют сертификат о наличии антител.

С начала пандемии на Ямале выявлено 41,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. По данным правительства округа, около 127 тыс. ямальцев привились первым компонентом вакцины, почти 95 тыс. из них полностью завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента.