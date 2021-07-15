Советник оргкомитета Игр уверен, что хакеры попытаются атаковать Олимпиаду в Токио

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Хакеры попытаются осуществить кибернетические атаки на коммуникационные и вещательные системы летних Олимпийских игр в Токио. Такую уверенность выразил советник организационного комитета Игр по кибернетической безопасности Тосио Нава в интервью японскому агентству Kyodo, выдержки из которого были опубликованы в четверг.

"Люди по всему миру будут смотреть Олимпиаду через интернет и по телевизору. Если атака на крайне защищенную систему увенчается успехом, и им удастся, к примеру, прервать трансляцию, - это очень повысит репутацию совершивших атаку хакеров. Нельзя себе представить, чтобы они не попытались", - отметил он. Отвечая на вопрос о том, кто вероятней всего может совершить подобные атаки, Тосио Нава высказал мнение, что "с наибольшей вероятностью это будут преступные группировки из России", специализирующиеся на вирусах-вымогателях с целью получения финансовой прибыли.

С большой вероятностью, по мнению Навы, кибернетические атаки на инфраструктуру Игр также попытаются осуществить хакеры из КНДР. Советник оргкомитета Игр по кибернетической безопасности в то же время назвал маловероятными атаки на Олимпиаду из Китая, поскольку "провал токийской Олимпиады скорее всего окажет негативный эффект" на предстоящие зимние Игры в Пекине. "Если такие атаки и будут, то осуществлять их будут хакеры-одиночки", - добавил он.