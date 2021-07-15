В Крыму зафиксировали суточный максимум заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки составило 381, сообщил в четверг на своей странице во " ВКонтакте " глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее максимальное число случаев, которое фиксировалось в Крыму за сутки, составляло 375.

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Авиасообщение с Францией и Чехией и прививки в жару. Главное о коронавирусе за 14 июля

"За 14 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 301 выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три случая завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что выздоровели 418 человек. Сдали тесты на коронавирус 6 277 человек.

По данным регионального оперштаба, всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировали более 53 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 46 тыс. человек, умерли 1,6 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовали вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничили продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запретили проведение выпускных вечеров.