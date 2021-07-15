В Санкт-Петербурге начали собирать заявки на вакцинацию трудовых мигрантов от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Санкт Петербургское агентство медицинского туризма начало сбор заявок от работодателей по количеству иностранных сотрудников, желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на странице городского комитета по развитию туризма.

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"Заявки принимаются в срок до 20 июля 2021 года. Далее на основании собранных данных и по факту поступления в город вакцины, предназначенной для иностранных граждан, агентство совместно с комитетом по здравоохранению Санкт Петербурга и СПБ ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" согласуют график вакцинации с прикреплением организаций Санкт Петербурга, заполнивших форму, к пунктам вакцинации по территориальному признаку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для подготовки к старту вакцинации иностранных сотрудников отправили запрос на поставку в Санкт Петербург 200 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории города. О сроках поступления объявят позднее. Кроме того, прорабатывается механизм и размер оплаты вакцинации трудовых мигрантов и формируется перечень пунктов вакцинации, где будут их принимать.

В комитете напомнили, что подготовительная работа ведется во исполнение поручения президента России Владимира Путина о проработке возможности платной вакцинации для иностранных граждан от COVID-19, озвученного на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня.