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Пандемия COVID-19

В Таиланде три острова открылись для привитых от коронавируса путешественников

Речь идет об островах Самуи, Пханган и Тао

БАНГКОК, 15 июля. /ТАСС/. Острова Самуи, Пханган и Тао официально открылись в четверг для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став второй провинцией королевства, которая начала принимать путешественников без карантина. Согласно опубликованному Управлением по туризму Таиланда перечню, требования для прибытия на курорты Сураттхани частично схожи с теми, что применяются с 1 июля на Пхукете.

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Главным отличием от "пхукетской схемы" с прямыми рейсами является транзит, который необходимо осуществить в бангкокском аэропорту Суваннапхум (Суварнабхуми) для дальнейшей отправки на Самуи, откуда путешественники уже могут направиться на острова Пханган и Тао. В разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков заявил, что "острова Самуи, Пханган и Тао можно объединить в единый кластер по схожести транспортной доступности и сезонности". "Самуи открыт по схеме, схожей с пхукетской, но в силу конфигурации аэропорта, практически полного отсутствия международных рейсов, не совсем понятной процедуры разделения пассажиров на местных авиалиниях, считать этот план сопоставимым по легкости выполнения с Пхукетом возможности нет", - считает специалист.

Министерство здравоохранения королевства в четверг информировало о 9,1 тыс. выявленных случаях заражения за сутки, а также рекордных 98 смертях из-за коронавируса. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 372,2 тыс., вылечились более 266,1 тыс. человек, умерли более 3 тыс. пациентов.

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ТаиландПандемия COVID-19
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