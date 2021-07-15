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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже 1 второй день подряд

В Москве показатель составил 0,82

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижение и составил 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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При этом показатель оказался ниже единицы в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся - Москве (0,82), Самарской области (0,96) и Подмосковье (0,99).

В Санкт-Петербурге индикатор составил ровно 1, в Нижегородской области - 1,01, в Ростовской - 1,03, в Воронежской и Иркутской областях - 1,06. В Красноярском крае он вырос до 1,12, а в Свердловской области, напротив, уменьшился до 1,22.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.

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