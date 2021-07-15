В России зарегистрировали 791 смерть из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 791 против 786 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 146 069 человек, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,48%, следует из данных штаба. За сутки было зарегистрировано 108 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 33 - в Иркутской области, 26 - в Нижегородской области, 25 - в Краснодарском крае, 23 - в Воронежской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 293, до 5 882 295. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

В частности, за сутки был выявлено 2 444 случая в Московской области, 1 954 - в Санкт-Петербурге, 528 - в Нижегородской области, 484 - в Свердловской области, 468 - в Красноярском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 457 250 человек.

После коронавируса в стране выздоровели 21 493 человека за сутки. Общее число вылечившихся составило 5 278 976. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 926 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 876 - в Московской области, 447 - в Свердловской области, 418 - в Республике Крым, 377 - в Нижегородской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 237 против 3 966 днем ранее, до 1 448 835. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,36%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 101 против 109 днем ранее, до 24 068.

За сутки были выписаны по выздоровлении 7 855 человек, всего выздоровел 1 258 361. В настоящее время в городе продолжают лечение 166 406 человек.