Кузнецова предложила сократить до 1-2 дней экспертизу для установления инвалидности

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает сократить до 1-2 дней срок прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.

"Родителям зачастую приходится проходить достаточно серьезное испытание, для того чтобы получить эту экспертизу и добиться твердого и точного решения [об установлении инвалидности]. Мы предлагаем максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы и свести сроки ее проведения до 1-2 дней в одном месте с привлечением всех необходимых специалистов", - сказала Кузнецова в четверг, выступая на стратегической сессии по обсуждению предложений в народную программу партии "Единая Россия" по поддержке инвалидов и членов их семей.

Она добавила, что особенно остро вопрос с прохождением медико-социальной экспертизы стоит в период пандемии из-за приостановления деятельности соответствующей комиссии. Кузнецова напомнила, что для решения этого вопроса был принят временный порядок признания лица инвалидом - подтверждение проходит заочно.

По словам омбудсмена, на 1 января 2020 года в России насчитывалось 605 тысяч детей-инвалидов, наблюдается тенденция роста их числа за последние пять лет почти на 12%.

Согласно действующему законодательству, чтобы получать пенсию и социальные выплаты по инвалидности, необходимо пройти медико-социальную экспертизу и установить инвалидность.