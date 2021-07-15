В Ингушетии объявили три выходных дня в связи с празднованием Курбан-байрама

МАГАС, 15 июля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-али Калиматов объявил в регионе нерабочими 19, 20 и 21 июля в связи с празднованием Курбан-байрама (Ид аль-Адха), сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ, согласно которому 19, 20 и 21 июля 2021 года объявляются нерабочими (праздничными) днями в связи с празднованием Ид аль-Адха", - говорится в сообщении.

Жителям региона необходимо соблюдать в праздничные дни ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, в частности масочный режим и социальную дистанцию. А министерству внутренних дел по Ингушетии рекомендовали принять дополнительные меры для обеспечения безопасности в регионе в дни проведения праздника.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Как сообщили ранее в муфтияте республики, в этом году мечети в праздник смогут посетить только верующие, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с соблюдением социальной дистанции.