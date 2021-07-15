Власти ФРГ ответили жителям омской деревни на просьбу о ремонте улицы

ОМСК, 15 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не сможет помочь жителям деревни Верхний Карбуш в Омской области, которые обратились к ней с просьбой помочь отремонтировать главную улицу поселения. Однако жители подготовят обращение о ремонте улицы в Международный союз немецкой культуры, рассказала в четверг ТАСС инициатор обращения к канцлеру ФРГ, депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова со ссылкой на ответ офиса канцлера.

Видеообращение жителей омской деревни, построенной на рубеже XIX-XX веков немцами-переселенцами, где проживают около 500 человек, разместили в начале июня 2021 года в "ВКонтакте". В описании к видео отмечалось, что текст обращения перевели на немецкий язык и направили в офис федерального канцлера Германии.

"Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа федеральный канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", - говорится в документе за подписью представителя офиса канцлера Надин Вахтер, копию которого предоставила ТАСС Дроздова.

Сама Дроздова отметила, что жителей деревни устроил полученный ответ. "Лично помочь они не могут, но нам предложили обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве, который представляет интересы немецких меньшинств в России, - рассказала Дроздова. - Четкий ответ: это не можем, а это можем".

По ее словам, уже сегодня жители деревни подготовят письмо в эту организацию. "В любом случае, когда мы обратились к Меркель, наши чиновники официально пообещали, что в 2022 году мы точно получим асфальт, - отметила Дроздова. - И когда его положат, мы в первую очередь отправим благодарственное письмо канцлеру".

Ранее администрация Омского района сообщила, что проект ремонта дороги не утвердили в 2021 году из-за изменения его стоимости и перенесли на 2022 год. В омском Минстрое ТАСС тогда пояснили, что администрация поселения, составляя смету проекта, взяла за основу цены на строительные материалы, актуальные для 2000 года. Местным властям предложили пересчитать расходы и принять участие в отборе для предоставления субсидии на ремонт улицы в 2022 году.