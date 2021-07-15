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Пандемия COVID-19

В Туве ограничили число участников свадебных церемоний в ЗАГСах

На церемонии могут присутствовать не более пяти человек, включая ведущего и фотографа

ТАСС, 15 июля. Число участников свадебных церемоний в ЗАГСах в Туве ограничено пятью в связи с пандемией, в них не смогут принимать участие дети и беременные. Об этом сообщается в указе врио главы республики Владислава Ховалыга, размещенном на официальном портале региона в четверг.

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"Временно ограничить до особого распоряжения одновременное присутствие в залах проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке - не более пяти человек, включая ведущего церемонии и фотографа. <...> Запретить участие в церемониях лиц группы риска: граждан 60+, беременных женщин, детей", - говорится в документе.

Также в Туве введен запрет на работу предприятий общественного питания - им можно будет работать только навынос и с доставкой, с 16 по 18 июля приостановлена работа общественного транспорта. Действует запрет на массовые мероприятия, полностью приостановлена работа детских игровых и развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, за исключением установленных на открытом воздухе. Также было установлено ограничение по заполняемости для предприятий общепита, музеев, выставок, библиотек, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, домов культуры, кинотеатров.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в Туве зарегистрировано более 18,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 16,8 тыс. пациентов выздоровели, 226 умерли.

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РоссияТываПандемия COVID-19
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