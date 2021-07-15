Фестиваль "Распахнутые ветра" памяти Визбора проведут под Тверью в очном формате

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Распахнутые ветра", посвященный памяти одного из основоположников жанра авторской песни в СССР - Юрия Визбора, который в 2020 году проводили в дистанционном режиме, пройдет в Тверской области с 19 по 25 июля в очном формате. Посетить фестиваль можно при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавирус либо сертификата о вакцинации, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

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"C 19 по 25 июля в Осташковском городском округе Тверской области пройдет XXII межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни памяти Ю. И. Визбора "Распахнутые ветра". <...> В этом году ввиду эпидемиологической ситуации принять участие в фестивале можно только при наличии сведений об отрицательных результатах теста на коронавирусную инфекцию либо сертификата вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что фестиваль проведут на берегах Селигера в палаточном лагере на территории оздоровительного лагеря "Чайка". "В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, творческие лаборатории, встречи с гостями фестиваля, концерты членов жюри и руководителей творческих мастерских, конкурс на лучшее оформление палаточного лагеря делегаций и много другое", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в июле 2020 года из-за пандемии коронавируса проведение фестиваля в очном формате отменили, площадкой его проведения была социальная сеть "ВКонтакте".

Фестиваль авторской песни на Селигере "Распахнутые ветра" с 2001 года имеет статус межрегионального. В 2019 году, в 85-ю годовщину со дня рождения Юрия Визбора, в музыкальном форуме участвовали более 360 бардов из Тверской, Саратовской, Смоленской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.

Юрий Визбор (1934-1984) был известен как один из создателей и наиболее ярких представителей жанра авторской песни в Советском Союзе. В общей сложности он написал более 250 песен разнообразной тематики. Среди наиболее популярных: "Охотный ряд" (1960), "Домбайский вальс" (1961), "Ты у меня одна" (1964), "Серега Санин" (1965), "Три минуты тишины" (1965), "Милая моя" (1973).