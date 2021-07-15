Часть сетевых программ для вузов планируется запустить в сентябре в пилотном режиме

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Три модели сетевых программ для вузов разрабатываются в России, часть программ планируется представить в пилотном режиме с 1 сентября, сообщил в четверг на Всероссийской онлайн-конференции в ОНФ, посвященной вопросу развития российского образования, науки и спорта, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев.

"Мы разрабатываем сейчас три модели сетевых программ и механизмов их финансовой поддержки. Первое - это программа кооперации регионального вуза и ведущего вуза по направлениям подготовки, принципиально важным для региона и для страны. Второе - это механизм кооперации сетевой программы между вузом и научной организацией в целях подготовки исследователей высочайшего уровня. И третий - для широкой потребности, это механизм поддержки сетевых программ между СПО и высшим образованием в целях ускорения подготовки, наращивания практической составляющей и, вместе с тем, фундаментальной подготовки на базе высшего образования" - сказал Афанасьев.

"Мы будем готовы эти механизмы представить, потому что мы уже часть программ в пилотном режиме с 1 сентября хотим запустить", - добавил он.

Ранее на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" президент РФ Владимир Путин предложил совершенствовать систему высшего образования путем создания сетевых университетов. Он пояснил, что по какой-либо одной узкой специальности сложно готовить специалистов в одном месте.