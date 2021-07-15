Санкт-Петербург вошел в число регионов, где допустимы мероприятия до 1 тыс. участников

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург вошел в число регионов, которые в соответствии с новыми критериями Роспотребнадзора могут проводить массовые мероприятия с участием от 500 до 1 тыс. человек. Как следует из подсчетов ТАСС, всего таких регионов стало 17.

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В соответствии с опубликованным 12 июля постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой готовность регионов к проведению массовых мероприятий оценивается по трем показателям - значению коэффициента распространения инфекции, темпам роста заболеваемости и охвату тестированием.

Мероприятия на 1-3 тыс. участников разрешили там, где коэффициент не превышает 0,8, а темпы роста заболеваемости - 5%. Больше 3 тыс. человек можно собирать на мероприятия, если заболеваемость снижается, а коэффициент равен или меньше 0,5. Кроме того, в обоих случаях в регионе должны ежедневно проводить как минимум 200 тестов на ковид на каждые 100 тыс. жителей. Всем трем требованиям сейчас не отвечает ни один регион.

При этом с 14 до 17 возросло число субъектов, где допустимы мероприятия на 500 - 1 тыс. участников (для этого коэффициент должен быть меньше или равен 1, а темпы прироста заболеваемости - не превышать 10%).

По состоянию на 15 июля критериям Роспотребнадзора по-прежнему соответствуют Москва, Подмосковье, Владимирская, Кировская, Мурманская, Орловская, Смоленская, Тульская области, а также Горный Алтай, Бурятия, Карелия и Забайкалье. При этом в список, помимо Санкт-Петербурга, также вошли Брянская, Вологодская, Магаданская области и Марий Эл, а покинули его Новосибирская область и Чувашия, где коэффициент распространения инфекции превысил 1.