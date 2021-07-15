Единороссы попросят кабмин вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих инвалидов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Члены партии "Единая Россия" обратятся к правительству с просьбой рассмотреть вопрос индексации пенсий для работающих инвалидов. Об этом сообщил первый замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев в ходе стратегической сессии "Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы "Единой России" в четверг.

"Если говорить об индексации пенсий работающим пенсионерам, то хочу напомнить, что партия "Единая Россия" давала свои предложения в начале этого года в правительство о поэтапном восстановлении этой индексации. Но, конечно же, особо с нашей точки зрения надо рассматривать ситуацию с пенсией работающих инвалидов", - отметил Исаев.

По его словам, пенсия для такой категории граждан имеет большое значение.

"Как правило, работающие инвалиды получают невысокий заработок, неиндексация пенсий явно дестимулирует их в отношении трудовой деятельности, что находится в прямом противоречии со всей политикой, которую проводит государство. Будем просить правительство еще раз вернуться к этому вопросу", - подчеркнул Исаев.