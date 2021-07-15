Единороссы поставят задачу реформирования психоневрологических диспансеров

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в Госдуме нового созыва поставит задачу реформирования в России психоневрологических диспансеров, сообщил в четверг первый замруководителя фракции "Единой России" в нижней палате парламента Андрей Исаев.

"Давайте на следующую пятилетку поставим перед собой задачу реформирования системы психоневрологических диспансеров и создания отдельной государственной программы помощи инвалидам с ментальными нарушениями, с нарушениями интеллекта, в том числе с аутизмом", - сказал Исаев в четверг, выступая на стратегической сессии по обсуждению предложений в народную программу партии "Единая Россия" по поддержке инвалидов и членов их семей.

Как подчеркнула на сессии президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов Маргарита Урманчеева, система психоневрологических интернатов требует не только реформирования, но и замещения.

"Сегодня существуют новые технологии социального обслуживания, стационарозамещающие технологии, в частности, сопровождаемое проживание. Сегодня в 75 регионах России развиваются те или иные формы сопровождаемого проживания", - сказала Урманчеева.

Ранее представители социального проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Регион заботы" призвали внести изменения в законодательство РФ, в частности, предоставить благотворительным фондам опекунские и попечительские права на бывших пациентов психоневрологических интернатов. Это позволит представителям фондов на законных основаниях организовывать сопровождаемое проживание для подопечных, прописывать и селить их у себя, не опасаясь привлечения к ответственности, подчеркивали в пресс-службе проекта.