Песков: Кремлю по-прежнему неизвестны подробности по теме хакеров REvil

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Кремль по-прежнему не обладает информацией касательно вопроса, связано ли исчезновение из даркнета группы хакеров REvil ("Ревил") с контактами РФ и США по кибербезопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я по-прежнему не располагаю информацией на этот счет, - сказал он. - Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу".

Ранее агентство Блумберг сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Блумберг подчеркивает, что аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS (Джей-би-эс) и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya ("Касейа").