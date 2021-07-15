Советник президента России считает, что проекты по климату должны быть свободны от санкций

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Мировая климатическая повестка должна быть свободной от санкционного воздействия и давления, заявил в четверг советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Климатический трек, на мой убежденный взгляд, должен быть свободен от каких-либо притеснений, от каких-либо санкционных воздействий. Все, что связано с климатом, - климатические проекты, климатическое финансирование, климатическая безопасность, - оно должно быть вне санкций, вне каких-то давлений и непринятий", - сказал он на конференции "Устойчивое развитие: климат будущего".

Эдельгериев отметил, что это касается не только России, но и таких стран, как КНДР и Иран. "Если мы говорим про климат, то нужно разделить все-таки: есть конфликты, разногласия и недопонимания, но есть главная проблема - климат. И поэтому климатические вопросы, климатические проекты, климатическое взаимодействие, торговля углеродными единицами, обмен информации, мониторинг, финансирование должны быть открыты", - добавил он.

"Только совместные усилия могут иметь шанс на благополучную борьбу с изменениями климата", - заключил спецпредставитель российского президента.