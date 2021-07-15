Минздрав Чехии напомнил о действующем с 1 июля ограничении на въезд россиян в республику

ПРАГА, 15 июля. /ТАСС/. Минздрав Чехии напомнил, что с 1 июля Россия включена республикой в список стран с экстремальным риском переноса коронавируса, поэтому въезд россиян временно ограничен. Об этом сообщили ТАСС в четверг в национальном министерстве здравоохранения, прокомментировав принятое ранее российскими властями решение о возобновлении регулярного авиасообщения между Москвой и Прагой.

"Россия в связи с ухудшением там эпидемиологической ситуации с 1 июля была включена в список стран с экстремальным риском переноса коронавируса, что предусматривает ограничения по въезду, - отметили в ведомстве. - Они касаются, например, туристов".

Данный запрет установлен до 31 июля. Его отмена зависит от развития эпидемиологической ситуации в России.

Въезд в Чехию из стран с экстремальным риском переноса коронавируса, включая Россию, разрешен лишь иностранцам, которые имеют в республике ПМЖ или ВМЖ. Выезд в них чехам возможен только по неотложным делам, о чем предварительно необходимо уведомить МИД Чехии.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией проинформировали в среду, что Россия с 24 июля возобновляет регулярное авиасообщение с Чехией. Сообщалось, что полеты будут осуществляться между Москвой и Прагой с частотой четыре рейса в неделю.