Маврикий открыл внешние границы для зарубежных туристов

ПРЕТОРИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Республики Маврикий - расположенного в Индийском океане у берегов Африки островного государства - открыли в четверг для иностранных туристов границы, которые оставались практически полностью закрытыми с марта 2020 года. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства РФ на Маврикии.

"Российские туристы могут с 15 июля посещать Маврикий, - отметил дипломат. - Тех из них, кто привился вакциной "Спутник V", имеют преимущество. Они обладают правом свободно перемещаться по территории заказанного ими отеля, пользоваться его пляжем (по приезде в страну туристы должны в течение 14 дней находиться исключительно на территории отеля - прим. ТАСС). Тем россиянам, кто не имеет прививки от коронавируса, предстоит пройти 14-дневный карантин в номере своего отеля. После истечения двух недель и сдачи двух тестов на COVID-19 туристы могут свободного перемещаться по островному государству".

Вакцина "Спутник V" широко применяется на Маврикии. Ее первая партия прибыла на архипелаг 30 июня. С 12 июля "Спутник V" используется на Маврикии в кампании общенациональной вакцинации. На архипелаге сделано 707 тыс. прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 221 тыс. жителей страны (17,5% ее населения).

Пандемия нанесла большой ущерб экономике Маврикия. В минувшем финансовом году падение ВВП составило 15%. Каждое четвертое рабочее место на Маврикии связано с туристическим сектором, а его доля в ВВП достигает 24%. В июне министр финансов, экономического планирования и развития Маврикия Ренганаден Падаячи заявлял, что, открывая границы, правительство страны ставит перед собой задачу в предстоящий год привлечь на Маврикий порядка 650 тыс. туристов. Как сообщила газета Le Mauricien со ссылкой на данные по заказам гостиниц, в первый день открытия границ, 15 июля, на архипелаг прибудут 600 туристов из Европы и стран Персидского залива.

Что ожидает туристов

Согласно утвержденному правительством плану, первая фаза открытия границ действует на Маврикии с 15 июля по 30 сентября 2021 года. Все прибывающие в страну туристы должны в течение первых 14 дней находиться исключительно на территории своих отелей. При этом те, кто не привился от COVID-19, проходят в своих гостиничных номерах карантин. За указанное время каждый турист должен сдать два ПЦР-теста - на седьмой и 14-й день. После этого они могут свободно перемещаться по стране, если оба теста дали отрицательный результат.

С 1 октября 2021 года вакцинированным туристам будет предоставлена большая свобода: они смогут без ограничений путешествовать по острову. При этом им не нужно будет находиться на территории отеля в течение 14 дней, как это было до 1 октября. "Мы рассчитываем, что к этому моменту "Аэрофлот" воспользуется выданным допуском на полеты на Маврикий и начнет выполнять прямые рейсы из России", - заявили ТАСС в посольстве РФ на Маврикии.

Пик туристического сезона на архипелаге приходится на период с середины октября и до конца января.