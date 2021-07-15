В Чехии 60% жителей привились первой дозой вакцины от коронавируса

ПРАГА, 15 июля. /ТАСС/. Шестьдесят процентов жителей Чехии старше 18 лет привиты первой дозой вакцины от коронавируса. Об этом сообщило в четверг информационное агентство CTK.

Полный курс вакцинации прошли 4,04 млн жителей республики с населением около 10,7 млн граждан. В стране с понедельника можно привиться без предварительной регистрации на специальном сайте министерства здравоохранения. Желающие могут это сделать в центрах вакцинации, действующих в здании главного вокзала и в торговом центре "Ходов" в Праге.

Главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова информировала, что в последние дни в республике отмечено увеличение количества новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее беспокойство у медиков вызывает факт, что вирус быстро распространяется среди молодежи. Поэтому Сврчинова считает необходимым закрыть ночные клубы, где для передачи коронавируса нового типа, по ее словам, имеются идеальные условия.

В Чехии за время пандемии общее число случаев инфицирования составило 1 670 348, вылечился 1 637 441 человек, умерли еще 30 335. 27 декабря прошлого года в республике началась вакцинация от коронавируса. Полный ее цикл прошли 4 040 306 жителей. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.