Комиссия Думы инициирует блокировку сайтов с вебинарами американской НПО NDI

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор материалы с просьбой заблокировать ресурсы, распространяющие вебинары признанной в России нежелательной американской неправительственной организации NDI - Национального демократического института международных отношений.

По словам главы комиссии Василия Пискарева, организация, финансируемая из бюджета США, на территории РФ "через интернет вещает вебинары, основа которых связана с вмешательством в избирательные процессы".

"NDI проводила очные семинары в Финляндии, на которых они готовили наших граждан для участия в выборах - так называемых агентов влияния, чтобы внедриться в представительные органы власти [в России]. Помимо этих очных семинаров, выявили мы эти вебинары", - сказал депутат журналистам в четверг по итогам заседания комиссии.

"По действующему закону деятельность нежелательных организаций у нас запрещена, равно как все материалы, которые касаются [их] деятельности, должны быть из интернета удалены", - пояснил он, отметив, что, несмотря на это, вебинары до сих пор представлены в Сети.

"Мы приняли решение на нашем сегодняшнем совещании направить все материалы, которые у нас имеются, в адрес генерального прокурора и в адрес Роскомнадзора, чтобы они применили в отношении этих акций и вебинаров, сайтов, которые это распространяют, действие закона о том, чтобы эти материалы были заблокированы", - заключил Пискарев.