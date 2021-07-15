Процедуру получения справок для пострадавших от пожаров ускорят

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Расширение полномочий МЧС по выдаче справок пострадавшим от огня позволит ускорить получение страховых и других выплат. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

"Рассмотрим поправки в закон о пожарной безопасности, они предусматривают разграничение сфер деятельности в пожарной охране, а также закрепляют за МЧС полномочия по выдаче необходимых справок людям, чьи дома и имущество пострадали от огня. Чем быстрее они получат такие документы, тем проще гражданам будет восстановить свои права, оформить социальные и страховые выплаты и другие компенсации. Расширение полномочий МЧС позволит ускорить оказание помощи пострадавшим", - сказал Мишустин.

Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что такие изменения направлены на повышение защищенности граждан и их имущества от пожаров, в частности, путем разграничения сфер деятельности различных видов пожарной охраны.