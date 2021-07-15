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Кабмин обсуждает введение ответственность за умышленное затопление судов

Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что правительство продолжает работу по расчистке акваторий от затонувших судов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, согласно которому в стране впервые могут ввести административную ответственность за умышленное затопление судов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая мероприятие.

Он пояснил, что правительство продолжает работу по расчистке акваторий от затонувших судов. На прошлом заседании кабмин одобрил ратификацию международной конвенции в этой сфере, а на текущем мероприятии планируется обсудить соответствующий пакет законопроектов. В том числе будет определен порядок удаления затонувших кораблей, а также сроки, в течение которых нужно это сделать.

"Впервые вводится административная ответственность для собственников за умышленное затопление судна, а также за отказ провести работы по его удалению", - сказал премьер, комментируя вынесенный на заседание законопроект.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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