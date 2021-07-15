Регистрировать рождение и смерть можно будет через портал госуслуг

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Дистанционную регистрацию рождения и смерти через портал госуслуг планируется внедрить в России с 2022 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"Минюстом России завершена работа по созданию нормативной правовой базы для внедрения новой модели дистанционной регистрации рождения и смерти, помимо действующего порядка предоставления соответствующих услуг органами ЗАГС. Нововведение позволит проводить государственную регистрацию рождения и смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС. Планируется, что новые сервисы начнут работать в 2022 году", - говорится в сообщении.

В Минюсте пояснили, что заявление о рождении или смерти будет подаваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг в электронной форме с приложением соответствующего электронного медицинского свидетельства. "Сведения о зарегистрированном акте орган ЗАГС направит в личный кабинет заявителя на Едином портале госуслуг (ЕПГУ)", - добавили в Минюсте.

Сейчас проводится настройка функционала, обеспечивающего техническое взаимодействие Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, ЕПГУ и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. "На первых этапах предполагается участие в проекте ряда пилотных регионов, которые будут определены Минцифры России и Минздравом России", - сообщили в министерстве.

Для внедрения этих суперсервисов приняты разработанные Минюстом России несколько нормативных правовых актов.