Мишустин: пострадавшие от действий страховщиков смогут вернуть пенсионные накопления

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Люди, пострадавшие от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянный доход от процентов при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

"Также в повестке [заседания] законопроект, который обеспечит порядок возврата пенсионных накоплений людям из-за действий недобросовестных страховщиков <…> Теперь пострадавшие смогут не просто оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов. В законопроекте предусмотрен порядок передачи средств и процентов за их неправомерное использование", - сказал Мишустин.

По его словам, сегодня любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой. "Но при досрочном переходе - раньше, чем через пять лет - он теряет доход от процентов. Тем более, когда это происходит без ведома самого человека, в результате неправомерных действий агентов, которые работают на такие пенсионные фонды", - пояснил глава кабмина.

Мишустин добавил, что новые меры помогут людям защитить свои будущие пенсии.