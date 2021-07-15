Вакцина "Ковивак" появилась в 45 прививочных пунктах Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Вакцина "Ковивак", более 8 тыс. доз которой поступило в Санкт-Петербург в минувшие выходные, доступна более чем в 40 прививочных пунктах. Об этом в четверг сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Авиасообщение с Францией и Чехией и прививки в жару.

Авиасообщение с Францией и Чехией и прививки в жару. Главное о коронавирусе за 14 июля

"В Санкт-Петербург в минувшие выходные поступила очередная партия вакцины "Ковивак" производства ФГБНУ им. М. П. Чумакова в количестве 8 580 комплектов доз. Вакцина доступна в 45 прививочных пунктах", - сказано в сообщении комитета.

Список учреждений, где имеется вакцина для профилактики инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, опубликовали на сайте городской администрации.

По последним данным, с начала массовой вакцинации в Петербурге привились 1 113 515 человек, из них 779 618 полностью завершили прививочный цикл. Первично ревакцинировались 290 человек. Запас вакцины в городе составляет 142 507 комплектов доз.

В общей сложности в Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 37 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.

По последним данным, в Петербурге выявили 497 789 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 475 384 человек, умерли 17 917. За последние сутки в городе выявили 1 954 случая заражения.