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Тургруппам разрешили посещать леса Поморья, несмотря на противопожарный режим

Они должны быть зарегистрированы в МЧС и не использовать открытый огонь

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области разрешили организованным туристическим группам посещать леса во время действия особого противопожарного режима без разведения костров и использования источников открытого огня. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации региона.

В лесах Архангельской области с 9 июля указом губернатора введен особый противопожарный режим из-за жаркой погоды.

"Указ устанавливает запрет на посещение лесов, но для граждан в составе туристических групп, зарегистрированных в МЧС и не использующих открытого огня, сделано исключение", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим предусматривает ряд ограничений на пребывание граждан в лесах, въезд в леса транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ, в частности запрещается разводить костры и разжигать мангалы.

К властям обратились предприниматели, которые в период действия подобного ограничения в июне были вынуждены отменить выезды групп в леса региона. Они отметили, что запрет отражается на развитии внутреннего туризма, приносит убытки хозяйствующим субъектам.

В новый указ была включена поправка, и по согласованию с МЧС можно организовывать и водить группы в леса Архангельской области.

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