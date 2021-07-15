В России предложили проводить концерты без ограничений для "бесковидных" зрителей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Концерты и другие культурные мероприятия для "бесковидных" зрителей, на которых можно отказаться от масок и социальной дистанции, предложили проводить в России. С такой инициативой выступили Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

Свое предложение они направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Дополнить постановление [главного санитарного врача РФ от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в случаях проведения массовых мероприятий"] пунктом о возможности проведения "свободных от коронавируса" мероприятий (формат COVID-free). В рамках данных мероприятий должны быть разрешены танцполы и фан-зоны без ограничений, а также отменены требования о ношении масок и перчаток, о поддержании социальной дистанции", - говорится в письме.

Допуск на такие мероприятия предлагается открыть для посетителей, которые имеют сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест не старше трех дней, либо справку о перенесенной болезни не более чем шесть месяцев назад.

"Также важно учесть, что, если зритель купил билет и не смог на входе предоставить необходимые документы или действующий QR-код, то деньги за его билет не возвращаются, так как эта ответственность лежит на самом зрителе", - уточняется в документе.

В письме отмечается, что сектор негосударственных концертных организаций, чьи интересы представляет Ассоциация КТиБО, в настоящее время "не может полноценно функционировать". "На руках у зрителей сейчас находятся более 5 млн билетов на общую сумму 8 млрд рублей на перенесенные мероприятия, которые мы не сможем провести из-за нового постановления в его нынешнем виде", - добавляется в обращении.

Соответствие критериям

Как ранее показали подсчеты ТАСС, сделанные на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, ни один российский регион пока не может в соответствии с новыми критериями Роспотребнадзора проводить массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек.

Готовность регионов оценивается по трем показателям - значению коэффициента распространения инфекции, темпам роста заболеваемости и охвату тестированием. Например, мероприятия на 1-3 тыс. участников разрешены там, где коэффициент не превышает 0,8, а темпы роста заболеваемости - 5%.

Деятельность в области культуры, организации досуга и развлечений входит в перечень наиболее пострадавших отраслей в РФ в связи с пандемией коронавируса.