Знамена частей, освобождавших юг России в годы войны, передадут в музеи ЮФО и СКФО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Боевые знамена воинских частей, освобождавших Юг России от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, будут переданы в музеи регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Боевые знамена дивизий и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области, в Крыму и Севастополе, будут переданы в музеи соответствующих субъектов РФ. Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников поручил своим подчиненным уточнить списки таких соединений и воинских частей", - говорится в сообщении.

По словам командующего, которые приводит пресс-служба, реликвии легендарных дивизий и полков должны занять достойное место в музеях боевой славы. Определен порядок проведения торжественных церемоний передачи боевых знамен. "Вручение должно состояться в период проведения военно-технического форума ЮВО на площадках парков "Патриот" субъектов РФ", - сказал Дворников.

В среду министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска ЮВО посетил музейный комплекс "Самбекские высоты" в Ростовской области. Глава военного ведомства возложил цветы к Мемориалу Славы, ознакомился с экспозициями музея, в одной из которых представлены копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область в годы Великой Отечественной войны. Шойгу поручил заменить копии оригиналами.