Суд в Кирове снял ограничения на эксплуатацию полигона ТКО в Осинцах

КИРОВ, 15 июля. /ТАСС/. Кировский областной суд снял ограничения на эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) у деревни Осинцы в Кирове после того, как министерство обороны изменило статус расположенного недалеко от полигона аэродрома Порошино. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Кировской области.

С 1 января 2019 года на полигон в Осинцах вывозили мусор из областного центра, так как действовавший ранее в Кирове полигон в Костино исчерпал свои мощности. Между тем, против строительства полигона в Осинцах выступали местные жители, а позднее в судебном порядке была доказана незаконность строительства полигона: скопление птиц на полигоне, расположенном недалеко от аэродрома, могло представлять угрозу для работы авиации. Власти региона в августе 2020 года сообщили о решении закрыть полигон и перераспределить отходы на другие объекты.

"Министерство обороны Российской Федерации изменило статус аэродрома Порошино. Это учел Кировский областной суд и во время очередного заседания с полигона в Осинцах были сняты ограничения, которые не давали ему возможность работать и принимать отходы", - говорится в сообщении.

По данным правительства, полигон был построен в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства, прошел все необходимые экспертизы. Сейчас полигон размещен в территориальной схеме обращения с отходами в статусе резервного.

"Для изменения этого статуса необходимо провести работу в рамках действующего законодательства. Кроме того, для работы полигона необходимо получить тариф на захоронение отходов. Если эти процедуры будут в установленном порядке выполнены, с января 2022 года полигон сможет принимать отходы", - пояснили в пресс-службе.

В области утверждена территориальная схема обращения с ТКО. Сбором, обработкой, утилизацией и захоронением отходов в регионе с 1 января 2019 года занимается единый региональный оператор - компания "Куприт".