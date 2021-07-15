Российско-японский медцентр в Хабаровске планируют открыть весной 2022 года

ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Центр превентивной медицины и диагностики, который строится в Хабаровске по соглашению между РЖД и японской компанией Marubeni, планируют открыть в марте 2022 года. Об этом журналистам в четверг сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Открыть российско-японский медцентр превентивной медицины и диагностики планируется в марте следующего года. В перспективе он будет принимать в год до 600 тыс. человек, в том числе мы ждем медицинских туристов из-за рубежа. Это позволит нам увеличить валовый региональный продукт и престиж Хабаровского края", - пояснил Дегтярев.

В центре будут применять и дистанционные технологии, по которым удаленные обследования и консультации смогут получить врачи и пациенты с других учреждений дальневосточных регионов. В первую очередь диагностика будет сосредоточена на раннем выявлении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поскольку именно они считаются самыми распространенными причинами смертности населения.

РЖД участвует в проекте своим имущественным комплексом: под проект выделен корпус Дорожной клинической больницы в Хабаровске, а также земельный участок. Корпус будет увеличен практически вдвое и оснащен современным диагностическим оборудованием. На Marubeni приходится основное финансирование проекта, компания вкладывает 74% от общей стоимости работ.