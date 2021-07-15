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Власти Новосибирской области попросили правительство увеличить поставки вакцины

В регионе в последнее время вырос "лист ожидания" желающих поставить прививку

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где наблюдаются высокие темпы вакцинации от коронавируса, обратились в правительство России с просьбой увеличить поставки вакцины в регион, сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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В Новосибирской области в последние недели наблюдаются высокие темпы вакцинации от коронавируса. Так, в среду в одном из торговых центров города выстроилась очередь из более чем сотни человек. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что ввиду высоких темпов вакцинации в регионе не планируется делать ее обязательной.

"На этой неделе мы за подписью губернатора направили письмо в правительство РФ об увеличении количества поставок вакцины на территорию Новосибирской области", - сказал Хальзов.

По его словам, в Новосибирской области есть техническая возможность обеспечения больших объемов вакцинации. Однако в последнее время вырос "лист ожидания" желающих поставить прививку.

В пятницу ожидается поставка в регион 13,5 тысяч доз вакцины "Спутник V". Еще 30 тыс. доз направлено в Новосибирскую область.

По данным оперативного штаба на 15 июля, в регионе зарегистрировано более 49,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 43,1 тыс. пациентов выздоровели, более двух тыс. умерли. Вакцинацию первым компонентом прошли 522 тысяч человек.

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Травников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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