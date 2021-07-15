На новой дороге острова Ольхон сделают специальную систему отвода воды

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Дорожники сделают специальную систему отвода дождевых и талых вод в закрытые емкости на всем протяжении дороги, которая реконструируется на байкальском острове Ольхон по поручению президента. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Во время работ используют только те материалы, которые не наносят вреда окружающей среде. Для того, чтобы дождевая или талая вода, которая может содержать автомобильные жидкости, с дороги не попадала на землю и в озеро Байкал, на всем протяжении трассы построят специальную систему отвода в закрытые емкости", - говорится в сообщении.

Сейчас на Ольхоне реконструируют первые 5,5 км дороги, она будет иметь асфальтовое покрытие. На этом участке, который находится рядом с поселком Хужир, установят семь емкостей для сбора воды. Их уже приобрели и доставляют к месту проведения работ. Собранную воду будут вывозить в ближайший населенный пункт, где есть очистные сооружения. Такая система отвода воды необходима в связи с тем, что Ольхон относится к особо охраняемой природной территории.

В 2017 году во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители Ольхона пожаловались на инфраструктурные проблемы. Они сообщили, что по острову проложена грунтовая дорога протяженностью 35,2 км, которая находится в плохом состоянии. Президент потребовал от властей региона решить вопрос с реконструкцией. В апреле 2020 года на острове начали реконструировать первый участок, стоимость работ составила 269,8 млн рублей.

Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на озере Байкал. Является популярным местом отдыха среди туристов. Входит в состав Прибайкальского национального парка. С материком соединен паромной переправой, в зимнее время действует ледовая дорога.