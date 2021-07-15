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Эксперт считает, что в Москве ухудшилось качество воздуха из-за жары

Заместитель руководителя "Мосэкомониторинга" Евгений Никитич сообщил, что ночью около трасс и магистралей фиксируется повышенное содержание вредных веществ в воздухе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Качество атмосферного воздуха в Москве ухудшилось из-за аномальной жары. Так, например, ночью вблизи трасс и магистралей специалисты фиксируют повышение содержания вредных веществ в атмосфере, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя "Мосэкомониторинга" Евгений Никитич.

По его словам, на уровень загрязнения воздуха влияют два фактора: наличие источников выбросов загрязняющих веществ и текущая метеорологическая обстановка.

"Наше аномальное лето действительно ухудшило несколько качество атмосферного воздуха. Есть такой термин "неблагоприятные метеорологические условия", которые способствуют накоплению вредных веществ и препятствуют их рассеиванию. Практически каждый день последнее время неблагоприятные метеоусловия объявляются", - сказал Никитич, добавив, что во время таких метеорологических условий предприятия обязаны снижать свои выбросы.

По его словам, предприятия выполняют это требование. 

"Но по факту полностью нивелировать эту обстановку невозможно, и в ночные часы преимущественно отмечают повышенные загрязнения. Днем у нас обычно не превышаются нормативы качества, а ночью в некоторых местах, особенно вблизи трасс и магистралей, мы фиксируем повышение", - рассказал Никитич.

Он добавил, что количество автоматических станций контроля загрязнения атмосферы в Москве оптимально и достигло некоего предела. В связи с этим в обозримом будущем не планируется увеличение числа станций.

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