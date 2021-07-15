Ливень в Москве и смерч в Мытищах. Пользователи соцсетей показали последствия непогоды

На Московский регион в четверг обрушился ливень с грозой и градом. Непогода охватила Химки, Одинцово, Краснознаменск, Зеленоград, а также северные, северо-западные и юго-западные районы Москвы.

Как сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ливни в столице не прекратятся в ближайшие дни.

Пользователи соцсетей делятся видео и фото последствий непогоды в Москве и Подмосковье.