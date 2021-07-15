Ливень в Москве и смерч в Мытищах. Пользователи соцсетей показали последствия непогоды

На Московский регион в четверг обрушился ливень с грозой и градом. Непогода охватила Химки, Одинцово, Краснознаменск, Зеленоград, а также северные, северо-западные и юго-западные районы Москвы.
Как сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ливни в столице не прекратятся в ближайшие дни.
Пользователи соцсетей делятся видео и фото последствий непогоды в Москве и Подмосковье.
Ливень с грозой и градом обрушился на московский регион:https://t.co/vToDw0RA3K— ТАСС (@tass_agency) July 15, 2021
Видео: Кирилл Агафонов/ТАСС pic.twitter.com/gddzz3GPeW
Дождь и гроза сопровождаются сильным ветром.
Наконец-то! В Москве пошел дождь. Этот глоток свежести мы ждали долго. Но льет, конечно, как из ведра pic.twitter.com/bPbA9bxN83— Командир Полка (@kompolk) July 15, 2021
Некоторые пользователи сообщают о небольшом смерче в Мытищах.
Пользователи соцсетей засняли смерч в подмосковных Мытищах.— Mimsy Borogoves (@MBorogoves) July 15, 2021
А Вы всё Канзас-Канзас, Мытищи - вот Родина смерчей! pic.twitter.com/0nqmbdH9cD
Не дождь.— Kl.Er (@kl_ff_er) July 15, 2021
А целый ливень, да и громыхает огого pic.twitter.com/kY9cp5SSTu
Хлещет— Marthamahiwa (@marthamahiwa) July 15, 2021
С учётом того, как режет качество Тви, не мыслю, что там удастся рассмотреть pic.twitter.com/l4aNhod3qu
Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы в связи с непогодой советовал не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев.