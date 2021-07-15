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Ливень в Москве и смерч в Мытищах. Пользователи соцсетей показали последствия непогоды

В центре погоды "Фобос" сообщили, что ливни в столице не прекратятся в ближайшие дни
© Антон Новодережкин/ТАСС

На Московский регион в четверг обрушился ливень с грозой и градом. Непогода охватила Химки, Одинцово, Краснознаменск, Зеленоград, а также северные, северо-западные и юго-западные районы Москвы.

Как сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ливни в столице не прекратятся в ближайшие дни.

Пользователи соцсетей делятся видео и фото последствий непогоды в Москве и Подмосковье.

Дождь и гроза сопровождаются сильным ветром.

Некоторые пользователи сообщают о небольшом смерче в Мытищах.

Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы в связи с непогодой советовал не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев.

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