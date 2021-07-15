Air France предложит пассажирам включать в авиабилет данные об отсутствии коронавируса

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Air France предложит своим пассажирам услугу по включению в билет их данных об отсутствии коронавируса. Об этом главный французский авиаперевозчик сообщил в четверг.

С того момента, как сервис начнет работать, пассажиры будут получать по электронной почте предложение о добавлении их данных о коронавирусе к сведениям, содержащимся в авиабилете. Это будет делаться через специальную интернет-платформу. "Представленные данные будут проверены и в финальном виде представлены клиенту для проверки", - сообщила компания.

Далее на билет будет нанесена надпись "Ready to Fly" ("Готов к полету"), что позволит персоналу компании в аэропорту быстрее обслужить и зарегистрировать пассажира.

В отношении предоставленных персональных данных будут применяться все правила конфиденциальности, установленные в Евросоюзе. Сведения будут заноситься в базу данных на короткий срок, позже они будут удалены.

Air France сообщает, что услуга начнет действовать уже с ближайшей субботы в отношении рейсов на Корсику и заморские территории страны. "Затем она будет постепенно расширена на все большее число направлений", - говорится в коммюнике.