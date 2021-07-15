Медведев заявил, что гражданские технологии РФ уступают в надежности военным

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Гражданские технологии РФ уступают в надежности военным, заметил зампред Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета Фонда "Сколково" Дмитрий Медведев, когда в очередной раз по техническим причинам прервалась трансляция мероприятия, участники которого обсуждали технологическое развитие России.

После вынужденной паузы, когда прервалась трансляция на сайте "Сколково", Медведев обратил внимание на слова одного из участников беседы о том, что в военном секторе РФ с технологиями дела обстоят намного лучше, чем в гражданском. "Наши военные технологии гораздо надежнее, чем наши гражданские технологии. Когда используется закрытый канал для проведения Совбеза, никаких проблем нет, а сейчас они, к сожалению, возникают", - заметил заместитель председателя Совбеза.

В обсуждении принимают участие представители науки и бизнеса, в центре внимания - темы, связанные с научно-технологическим развитием РФ, в том числе типы технологических угроз, стоящих перед страной, барьеры и риски развития прорывных технологий.