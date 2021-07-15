Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в органах власти Ивановской области достиг 78%

ТАСС, 15 июля. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в органах власти Ивановской области достиг 78%. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения области Артур Фокин в ходе брифинга в четверг.

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"Мы проанализировали уровень вакцинации в органах власти. Так, например, в аппарате правительства 78% сотрудников либо привиты, либо имеют антитела, а в муниципалитетах - 68%", - сообщил Фокин.

Он также добавил, что по органам государственной власти лидерами являются аппарат правительства Ивановской области, департаменты здравоохранения, соцзащиты, управления имуществом, внутренней политики, финансов, а также комитет ЗАГС. "Что касается предприятий всех форм собственности. <…> Сегодня 15-е число, отчетные документы начали поступать к нам на почту, подобный анализ также будет сделан", - отметил Фокин.

По его словам, сегодня в регион поступила новая партия вакцины "Спутник V", всего 17 тыс. доз. Ее уже начали развозить по пунктам вакцинации. Всего в настоящий момент в Ивановской области привились первым компонентом вакцины более 234 тыс. человек, полностью вакцинировались почти 153 тыс. граждан.