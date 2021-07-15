В ямальском лагере после выявления коронавируса 50 детей отправили на изоляцию

ТАСС 15 июля. Два ребенка заразились коронавирусом в трудовом лагере в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, из-за чего на изоляцию отправили 50 детей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

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"У нас в двух отрядах у двух человек выявлена коронавирусная инфекция. Один отряд у нас как контактные лица, 25 несовершеннолетних, ушли на больничный с 9 июля по 21 июля, и второй отряд, тоже 25 человек, как контактные лица ушли на больничный лист с 12 по 25 июля", - цитирует пресс-служба начальника областного отдела молодежной политики Артема Афонина.

Территориальный Роспотребнадзор рекомендовал приостановить набор детей на третью смену трудовых лагерей. Также сейчас в Муравленко закрыли четыре группы в детских садах из-за коронавируса.

В пресс-службе добавили, что в городе из-за роста числа подтвержденных случаев коронавируса возобновят работу ковид-госпиталя на 30 коек. Его запустят 19 июля.

С начала пандемии на Ямале выявили 41,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. 15 июля власти ЯНАО продлили режим повышенной готовности на территории округа до 30 сентября.