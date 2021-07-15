Башкирию в дни фольклориады посетили около 60 тыс. туристов

УФА, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. туристов посетили Башкирию в дни фольклориады с 3 по 10 июля. Проведение крупных международных и российских мероприятий позволит увеличить туристические показатели региона до 30%, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

"По информации, полученной Государственным комитетом Республики Башкортостан по туризму от муниципальных районов республики и отелей Уфы, с 1 по 12 июля регион посетили 57 845 туристов. Туроператоры республики отметили, что в эти дни в туристических группах стало больше иногородних туристов, которые с удовольствием посещали природные локации Башкортостана", - говорится в сообщении.

Непосредственно в фольклориаде участвовали 1,1 тыс. человек из 37 стран. По мнению властей, фестиваль позволил повысить узнаваемость региона, что поспособствует увеличению туристического потока. "В прошлом году туристический поток в Башкортостан за летние месяцы составил 2 млн человек. Планируется, что в этом и следующем годах благодаря событиям всероссийского и международного уровня в этот же период количество гостей увеличится как минимум на 25-30%", - добавили в пресс-службе.

Проведение всемирной фольклориады в Башкирии было перенесено с 2020 года, она прошла в республике с 3 по 10 июля. В дни фестиваля в Уфе работала главная сцена, на которой выступили творческие коллективы стран-участниц, российские и мировые звезды этномузыки. Также фестивальные программы прошли в 35 муниципалитетах Башкирии. На церемонии открытия Россию представили ведущие коллективы из каждого федерального округа.