Теплицы по системе аквапоника и изотоп для носорога. Как Росатом помогает Африке

Россия и Африка — партнеры еще с советских времен. Небольшой период затишья после распада СССР сменился новой волной взаимного интереса после первого саммита Россия – Африка, который прошел осенью 2019 года. На его полях российские и африканские компании подписали более 500 соглашений на сумму около 800 млрд рублей, а по итогам была создана Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА), которая занимается продвижением российского бизнеса на африканском континенте.

Опыт показал, что партнеры из африканских стран готовы выстраивать долгосрочные отношения с российскими компаниями, которые, в частности, реализуют на континенте гуманитарные и социальные проекты для местного населения. Значительную их часть составляют проекты госкорпорации "Росатом". Компания активно развивает в Африке неэнергетическое направление деятельности, куда входят научно-исследовательские, образовательные, экологические проекты, а также программы в области медицины. Для чего нужны теплицы по системе аквапоника и зачем в рог носорогу вводить изотоп — в материале корреспондентов ТАСС. Развитие системы питания и техническое оснащение школ Один из крупнейших гуманитарных проектов Росатома в Африке — строительство аквапонических теплиц в средней школе Бокгони в Претории (ЮАР). Речь об экологически чистом виде растениеводства. Суть метода заключается в том, что растения выращивают не в грунте, а в воде, обогащенной продуктами жизнедеятельности рыб, создавая замкнутую экосистему. Рыбы обогащают воду, а растения ее очищают, поглощая продукты жизнедеятельности морских обитателей. "Внедрение этой передовой технологии и обучение ей ​​​​​​​является бесценным инструментом для улучшения состояния питания в школах и обеспечения продовольственной безопасности учащихся и их семей в среднесрочной перспективе", — процитировали ТАСС слова генерального директора Росатома в Центральной и Южной Африке Райана Колльера в пресс-службе госкорпорации.

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Две теплицы по такой системе запустили в декабре прошлого года. Школьников и учителей обучили навыкам аквапонического земледелия, рассказали, какие источники воды можно использовать для рыб и растений, как их подбирать, а также познакомили с принципами биобезопасности. "По прогнозу ООН, к 2050 году численность населения мира превысит 9,1 миллиарда человек, что на 34% больше, чем сегодня. Пахотные земли и природные водные ресурсы сокращаются из-за быстрой урбанизации. Чтобы прокормить планету, производство продуктов питания должно вырасти на 70%. Именно поэтому аквапонические теплицы — простой, но очень эффективный способ выращивать пищу", — отметили в Росатоме. Поддержка высшего образования Подготовка квалифицированных кадров среди населения Африки — одно из направлений, которому российская сторона уделяет особое внимание. С 2013 года Росатом предоставляет африканским студентам возможность бесплатно учиться в России — у компании есть стипендиальные программы для тех, кто желает осваивать инженерные специальности. Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время 256 студентов из стран Африки к югу от Сахары, включая Руанду, Гану, Замбию, Кению, Нигерию, Танзанию, Уганду, Эфиопию и Южную Африку, обучаются в нашей стране по специальностям, связанным с ядерной областью.

Параллельно ведется работа по сотрудничеству с африканскими университетами. В этом году российская атомная корпорация подписала соглашение о поддержке иностранных студентов с Университетом Зулуленда (UNIZULU). Как пояснили в госкорпорации, в рамках сотрудничества запланированы совместные образовательные, исследовательские и культурные программы, учебные мероприятия и семинары в ЮАР и за рубежом, грантовые программы, а также практики и обучение студентов, аспирантов и докторантов в российских вузах, связанных с Росатомом. "Образование в России — прекрасная возможность для африканцев не только получить знания, но и развеять мифы о нашей стране", — прокомментировали ТАСС в Росатоме. Защита диких животных Еще одно направление гуманитарной деятельности Росатома как представителя России на континенте — экология. 13 мая стартовал международный инновационный проект Rhisotope Project (от английских слов "носорог" (rhino) и "изотоп" (isotope). Госкорпорация выступила партнером исследовательской группы, которая объединила ЮАР (Университет WITS), Австралию (ANSTO), США (Государственный университет Колорадо) и Россию (Росатом, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Научно-технический центр "Ядерно-физические исследования"). Rhisotope Project направлен на борьбу с истреблением носорогов, рог которых представляет большую ценность для браконьеров. Ученые вводят в него изотоп, чтобы снизить ценность и упростить поиск контрабанды. Любой досмотр при помощи устройств обнаружения радиации, установленных на пограничных пунктах, укажет на запрещенный груз.

Эксперты уверены, что благодаря этому транспортировка рога потеряет привлекательность. Как рассказали в Росатоме, на первом этапе проекта в рога двух носорогов ввели нерадиоактивные изотопы С-13 (углерод) и N-15 (азот). В течение следующих трех месяцев ученые и ветеринары будут наблюдать за медицинскими показаниями животных, чтобы понять, как изотопы ведут себя внутри рога. Если на основании результатов анализов подтвердится, что вещество не перемещается внутри тела носорога и не причиняет ему вреда, то исследователи смогут приступить к введению радиоактивного изотопа в рог животных. Росатом планирует быть поставщиком радиоизотопа на финальной стадии. "Когда исследовательская работа будет успешно завершена, технологию можно будет масштабировать на африканский континент и за его пределы. Интеллектуальная собственность, а также программы обучения будут бесплатно предоставлены заинтересованным природоохранным организациям. Потенциально проект применим и для других видов исчезающих животных по всему миру", — рассказали в пресс-службе. "Эта программа наглядно демонстрирует, насколько обширно применение атомных технологий", — добавили в пресс-службе. Помощь национальному парку в Танзании

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