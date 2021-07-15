Губернатор Кубани поддержал идею страховать волонтеров, работающих в зонах ЧС

"Волонтерское движение Кубани - одно из самых многочисленных в стране. Мы должны не только сохранить его, но и приумножить. Считаю правильным предложение обязательно страховать волонтеров. Во время ЧС, в период работы в ковидных госпиталях они тоже рискуют жизнью, и будет верным решением защитить их со стороны государства", - написал он в четверг в telegram -канале.

Он уточнил, что совместно с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и председателем совета ассоциации волонтерских центров России Артемом Метелевым осмотрел ход восстановительных работ в городе Горячий Ключ, где на прошлой неделе произошли сильные подтопления. По словам Кондратьева, добровольцы со всего края "трудятся здесь с первых дней - разбирают завалы, вывозят мусор, ремонтируют дома и дворы. Самое главное - помогают людям быстрее вернуться к прежнему образу жизни".

Помощь волонтеров

В Северском районе в работах по ликвидации последствий подтоплений принимали участие волонтеры, среди них несколько экипажей краевого внедорожного сообщества "Скиф 4х4".

"Мы занимались расчисткой двора от глины в селе Тхамеха по поручению главы Шабановского сельского поселения Юрия Юрьевича Баранова. Вода в этом доме поднялась по крышу, семья спасалась на чердаке", - рассказал ТАСС Руслан, откликнувшийся на призыв, размещенный на информационных ресурсах клуба "Скиф4х4".

Другой волонтер, Дмитрий Бондаренко из Краснодара, сообщил ТАСС, что в населенном пункте есть люди, лишившиеся всей одежды. "Местные жители рассказывали, как около четырех утра пошла одна волна подтопления, потом вторая, пережидали, сидя на крышах домов. Волонтеров было немало, приезжали организованные группы, аварийные бригады приезжали и налаживали электроснабжение. Ила и грязи очень много - работали несколько суток", - рассказал Дмитрий.

В начале июля в результате ливней и паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1 180 домовладений. Власти ввели режим ЧС в шести муниципалитетах Кубани: в Туапсинском, Славянском, Северском районах, Сочи, Горячем Ключе, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. Всего на оказание помощи пострадавшим из резервного фонда региона выделили 445 млн рублей.