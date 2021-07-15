Коми находится на четвертом месте в стране по суточной заболеваемости коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 15 июля. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Коми по коронавирусу крайне напряженная, регион занимает четвертое место в России по показателю суточной заболеваемости, он составляет 35,2 на 100 тыс. населения. Количество заболевших внебольничной пневмонией вдвое больше, а число госпитализированных с коронавирусом - в полтора раза выше, чем по стране, сообщила в четверг главный санитарный врач по Республике Коми Людмила Глушкова.

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"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Коми по коронавирусной инфекции крайне напряженная, неблагополучная. Регион занимает четвертое место среди субъектов РФ по показателю суточного уровня заболеваемости, который составляет 35,2 на 100 тыс. населения при значении в России - 16,2. Выше нас только город Санкт-Петербург, республики Тыва и Калмыкия. Для сравнения: в Москве этот показатель составляет 31,36; в Карелии - 30,84; в Калининградской области - 22,44; в Архангельской области - 21; в Кировской - 7,89", - сообщила Глушкова депутатам Госсовета Коми на его внеочередном заседании.

По словам главного санитарного врача, заболеваемость внебольничными пневмониями в Коми в два и более раза выше, чем по стране в целом. Число госпитализаций в полтора раза превышает общероссийский показатель. По уровню прироста числа умерших от коронавируса республика на 12 месте в стране.

"Ведется ежедневный учет о поствакцинальных осложнениях, зарегистрировано всего два. Сегодня на утро полный комплекс вакцины получили 117 050 человек, первую прививку сделали 160 997 человек (20% населения Коми - прим. ТАСС), то есть более 43 тыс. человек еще ожидают вторую прививку. Из всего этого количества привитых заболели ковидом 177 человек - 0,11% от числа привитых. Из 177 заболевших у 31 человека была внебольничная пневмония, у 146 - ОРВИ с легким течением. В регионе циркулирует в основном дельта-вариант коронавируса", - сообщила Глушкова, отвечая на вопросы депутатов.

При этом спасти ситуацию помогает обязательная вакцинация, сказала Глушкова, приведя в пример ряд регионов, где был высокий уровень заболеваемости, но ситуацию удалось стабилизировать благодаря активной иммунизации населения. "Сегодня четыре крупных учреждения социальной защиты работают открытым способом - то есть сотрудники не заезжают на вахту после тестирования, а после смены отправляются домой, потому что там обеспечена 100%-ая иммунизация, и мы видим ее результаты. <…> Впереди осень, все вернутся из отпусков, обменяются возбудителями [инфекций], а затем сезон ОРВИ и гриппа, это наслоение [инфекций] может быть тотальным. Это невозможно, больше тысячи умерших [от коронавируса в Коми], целые кладбища выросли", - ответила эксперт на скептические замечания отдельных депутатов.

О ситуации с другими инфекциями

Последние 15 лет национальный прививочный календарь соблюдался в Коми при охвате 94-96% населения, это очень хороший показатель, отметила Глушкова. "Мы много лет не регистрируем такие заболевания, как дифтерия, корь, краснуха, наблюдается резкое снижение заболевших паротитом. Практически нет гепатита В, лишь единичные случаи, а эта инфекция шла параллельно ВИЧ-инфекции. Почти ушли в историю тяжелейшие болезни после клещевых вирусных инфекций, не имеем случаев сибирской язвы. Сопредельные с нами регионы имеют проблемы по дифтерии и по кори", - сообщила главный санитарный врач.

Она привела в пример ситуацию со вспышкой дифтерии в Сыктывкаре в 1990-е годы, от заболевания умерли 105 человек. Тогда решили ревакцинировать все взрослое население от 35 лет и старше от дифтерии, "и через три месяца об этой инфекции забыли".

"Все медработники сейчас брошены на борьбу с ковидом, значит, плановая медпомощь и плановая вакцинация не оказываются. Но, безусловно, к нам завезут и корь, и другое", - выразила обеспокоенность врач.

На 15 июля в Коми выявили 50 693 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 284 человека. Выздоровели 46 021 человек, умерли 1 097 человек.