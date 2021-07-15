{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Шереметьево 16 рейсов направили в другие города после затопления части аэропорта

Также десятки рейсов на прилет и вылет задерживаются на 30-50 минут
© ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самолеты, летевшие в аэропорт Шереметьево, направлены в другие города и аэропорты в четверг днем. Из данных онлайн-табло Шереметьево следует, что всего перенаправлено 16 рейсов.

Кроме того, десятки рейсов на прилет и вылет задерживаются на 30-50 минут.

Ранее источник ТАСС сообщил, что часть территории аэропорта Шереметьево подтоплена из-за дождей, самолеты стоят в воде.

В четверг департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы предупредил о грозе, усилении ветра до 17 м/с и кратковременных дождях до конца дня. Из-за сильного ветра в столице повалены 20 деревьев, повреждены несколько припаркованных машин.

Теги
Россия
Белоруссия отменила обязательную самоизоляцию для вакцинированных от COVID-19 туристов
Читать полностью