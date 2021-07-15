В Шереметьево 16 рейсов направили в другие города после затопления части аэропорта

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самолеты, летевшие в аэропорт Шереметьево, направлены в другие города и аэропорты в четверг днем. Из данных онлайн-табло Шереметьево следует, что всего перенаправлено 16 рейсов.
Кроме того, десятки рейсов на прилет и вылет задерживаются на 30-50 минут.
Шереметьево после дождя.— Записки Славянина (@NotesOfTheSlav) July 15, 2021
Июль 2021.
Такое возможно только в России. :) #шереметьево #аэропорт pic.twitter.com/CMmGsHY2Lp
Ранее источник ТАСС сообщил, что часть территории аэропорта Шереметьево подтоплена из-за дождей, самолеты стоят в воде.
В четверг департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы предупредил о грозе, усилении ветра до 17 м/с и кратковременных дождях до конца дня. Из-за сильного ветра в столице повалены 20 деревьев, повреждены несколько припаркованных машин.