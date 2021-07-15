В Шереметьево 16 рейсов направили в другие города после затопления части аэропорта

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самолеты, летевшие в аэропорт Шереметьево, направлены в другие города и аэропорты в четверг днем. Из данных онлайн-табло Шереметьево следует, что всего перенаправлено 16 рейсов.

Кроме того, десятки рейсов на прилет и вылет задерживаются на 30-50 минут.