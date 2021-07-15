Финляндия с 26 июля разрешит въезд полностью привитым от коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июля. /ТАСС/. Финляндия с 26 июля разрешит въезд в страну из всех государств при наличии сертификата, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса препаратами, которые одобрены Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном четверг финским МВД.

"Согласно решению, принятому государственным советом 15 июля, в Финляндию с 26 июля могут приезжать из всех стран люди, способные предъявить свидетельство о полученной серии доз приемлемой [одобренной ЕС или ВОЗ] вакцины от коронавируса", - информировало министерство. По его словам, въезжать в Финляндию с сертификатом о перенесенном в течение шести последних месяцев ковидом теперь смогут только граждане стран ЕС и Шенгенской зоны.

Ограничения для туристов из третьих стран, в том числе России, продолжают действовать минимум до 22 августа.

Контроль на внутренних границах Финляндии в Шенгенской зоне будет отменен после 25 июля.

Въезд в Финляндию из РФ

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

Въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Такими обстоятельствами являются рождение ребенка, тяжелая болезнь близкого родственника, собственная свадьба, а теперь и встреча с родственниками. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и членам их семей.

7 июня Финляндия разрешила въезд из третьих стран, в том числе России, для встречи с родственниками. Перечень родственников и членов семьи, на которых будет распространяться новое правило, расширен. Теперь в перечень, в котором фигурировали супруги и несовершеннолетние дети, внесены взрослые дети, родители, родители мужа или жены, а также бабушки и дедушки.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение и автобусное сообщение. Сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.